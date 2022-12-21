DAÜ YDİHO’nun Eğitim Kalitesi Prestijli Eaquals Akreditasyonu ile Tescillendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (DAÜ YDİHO), Aralık ayında geçmiş olduğu denetlemeleri başarıyla tamamlayarak, dil eğitiminde akreditasyon verme yetkisine sahip prestijli uluslararası akreditasyon kurumu “Evaluation and Accreditation of Quality Language Services (EAQUALS) akreditasyonunun sahibi oldu. Konuya ilişkin DAÜ YDİHO tarafından yapılan açıklamada, “DAÜ YDİHO vizyon, misyon ve eğitim felsefesi içerisinde yer alan ‘okulu dünya standartlarında bir eğitim kurumu haline getirme’ anlayışı ile oluşturduğu Akreditasyon Komitesi’nde, müdür yardımcıları, koordinatörler ve takım elemanlarının başarılı çalışmaları, kurumuna sahip çıkan öğretim elemanları ile öğrencilerinin yakın destek ve katkılarıyla, bu standartlara sahip olduğunu EAQUALS Akreditasyonu’nu elde ederek bir kez daha ispatlamıştır” denildi.

“DAÜ YDİHO Mükemmeliyet ile Ödüllendirildi”

DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ramadan Eyyam tarafından verilen bilgiye göre, “EAQUALS Akreditasyonu, Yönetim ve İdare, Kalite Güvencesi, Personel ile İletişim, Öğrenciler ve Diğer Paydaşlarla İletişim, Ders Tasarımı ve Destekleyici Sistemler, Öğretim ve Öğrenme, Değerlendirme ve Sertifikasyon, Akademik Kaynaklar, Öğrenci Hizmetleri, Personel Profili ve Gelişimi, Personel İstihdam Koşulları ve Öğrenme Ortamı kriterlerindeki standartların üzerine çıkarak, EAQUALS tarafından akredite edilmiş üye eğitim kurumlarında öğrenim gören dil öğrencileri için yüksek kalite garantisi temin ediyor. DAÜ YDİHO, “Dil eğitiminde kalite ve mükemmelliğe ulaşma” akreditasyonu olarak kabul edilen EAQUALS’ın belirlediği ve yerine getirilmesi güç akreditasyon kriterlerinde standartların üzerinde değerlendirilerek mükemmeliyet ile ödüllendirildi.

Kurumlar Zorlu Bir Teftiş Sürecinden Geçiyor

Avrupa Konseyi ve ortak amaçlara sahip birçok uluslararası kuruluşla dil eğitimi konusunda iş birliği içinde olan EAQUALS, Avrupa merkezli olmasına rağmen dünya çapında yabancı dil eğitiminin kalitesini artırmak için çok yönlü bir değerlendirme ile yabancı dil okullarına akreditasyon veriyor. EAQUALS akreditasyon sürecine girmiş olan kurumların, dil eğitimi ve öğretiminin bütün aşamalarında mükemmel düzeyde olduklarını kanıtlama yükümlülüğü bulunuyor. Kurumlar bu bağlamda zorlu bir teftiş sürecinden geçiyor. EAQUALS üyelik süreci, 30’dan fazla sayıda ülkeden dil eğitim merkezi ile dil eğitimini aktif bir şekilde destekleyen ulusal ve uluslararası önemli birçok kurumu bir araya getiriyor.

EAQUALS tarafından akredite edilmiş üye eğitim kurumları, istikrarlı bir şekilde yüksek standartta dil eğitimi sunarak dünya genelinde dil öğrenimi ihtiyacını karşılıyor. 1991 yılında kurulan EAQUALS, Avrupa Konseyi’ne dil öğretimi politikaları üzerine danışmanlık yaparken, misyonuna uygun olarak, müfredat, öğretmen eğitimi, ölçme ve değerlendirme, okul yönetimi gibi alanlarda uluslararası çapta eğitimler veriyor ve araştırmalar yürütüyor.

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21/12/2022 17:07