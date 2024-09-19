DAÜ, Yeni Açılan Özel Hukuk Doktora Programı’na Öğrenci Kabul Edecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2024 – 2025 Akademik Yılı Güz Dönemi için Yükseköğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onaylanan “Özel Hukuk” doktora programına öğrenci kabul edecek. Hukuk alanında kendini geliştirmek isteyenler için fırsat sunan söz konusu programa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve yabancı uyruklu öğrenciler kabul edilecek.

Başvurular Çevrim İçi Olacak

Güçlü akademik kadrosu ve kapsamlı ders içerikleriyle özel hukuk alanında nitelikli bir eğitim sunmayı hedefleyen program, uluslararası standartlarda öğrencilerine uzmanlaşma ve akademik kariyer yapma imkanı tanıyor. Programa başvuracak olan adayların yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir. Eğitim dili Türkçe olan Özel Hukuk Doktora Programı ile ilgili detaylı bilgiye [email protected] mail adresinden, başvurular ile ilgili bilgiye ise DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nün resmi sayfası olan https://grad.emu.edu.tr/tr adresinden ulaşılabilir.