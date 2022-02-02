DAÜ Yeni Medya Ve Gazetecilik Bölümü Bitirme Jürisi Yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Bitirme Projesi jürisi yapıldı. Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencilerinden Utku Üretici “Leşber” isimli tematik gazetesi ile jüri karşısına çıktı. Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü’nden mezun olacak olan Utku Üretici, hazırladığı Leşber isimli sektörel gazetesiyle Prof. Dr. Hanife Aliefendioğlu, Doç. Dr. Metin Ersoy, Dr. Engin Aluç, Öğretim Görevlisi Nil Yüce, gazeteci Tahir Gazi ve gazeteci Aysu Basri Akter’den oluşan jüriye sunum yaptı. Tarım ve çiftçilik alanına odaklanan gazete içerik, konu işleyişi ve tasarım üzerinden değerlendirilirken, sektördeki bir boşluğu doldurabilecek bir proje olduğunun üzerinde duruldu.

“Mezunlar Sektörde Donanımlı Bir Şekilde İş Sahibi Oluyor”

DAÜ İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy, sektöre her yıl onlarca mezun kazandırdıklarını belirterek, öğrencilerin DAÜ’den aldıkları eğitim sayesinde sektörde donanımlı bir şekilde iş sahibi olduklarını kaydetti. Her dönem sonunda düzenlenen bitirme projesi jürileri ile sektörden deneyimli isimleri üniversitede ağırladıklarını söyleyen Doç. Dr. Ersoy, aynı zamanda DAÜ mezunu olan gazeteci Tahir Gazi ve Aysu Basri Akter’in bu yıl jüride yer almalarının kendileri için gurur verici bir durum olduğunu vurguladı.

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02/02/2022 16:30