DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü İçerik Üreticisi Can Pürüzsüz’ü Öğrencileriyle Buluşturdu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü, düzenlediği Belgesel Haber Atölye Çalışması’nda; 140Journos, BluTV ve halen +90, İMECE gibi platformlarında görev alan içerik üreticisi Can Pürüzsüz ile öğrencileri bir araya getirdi. Gerçekleştirilen atölye çalışmasına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. İki gün süren atölye çalışmasının ilk gününde teorik anlatımda bulunan Pürüzsüz, içerik üretiminde konunun 360 derece nasıl ele alınabileceği hakkında bilgiler verdi. İçerik üretiminde araştırma, tematik düşünme, çözüm odaklı gazetecilik, röportaj profillerinin belirlenmesi ve öznenin kendisine sormak gibi alanların altını çizen Pürüzsüz, ön saha araştırmasının da önemine değindi.

CMC Hakkında Belgesel Haber Çekimi Gerçekleştirildi

Atölye çalışmasının ikinci gününde DAÜ İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Ersoy, Araştırma Görevlisi İbrahim Emre Sugel ve öğrencilerle birlikte Can Pürüzsüz’ün de katılımıyla saha çalışması gerçekleştirildi. Cyprus Mines Corporation (CMC) şirketinden kalan maden atıklarıyla ilgili belgesel haber yapımı için gerçekleştirilen saha çalışmasında öğrenciler de görev aldı. Lefke ve Gemikonağı’nda gerçekleştirilen çekimlerde Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke Turizm Derneği Asbaşkanı Hasan Karlıtaş, Biyologlar Derneği Eski Başkanı Biyolog ve Çevre Aktivisti Hasan Sarpten, Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay, yaşayan son CMC eski maden işçisi Hüseyin Tremeşeli ve Lefke halkı ile röportajlar yapıldı.

Teoriyi Pratik Alana Taşımanın Önemine Değinildi

Atölye çalışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Metin Ersoy, teorinin pratik alanda öğrencilerle birlikte deneyimlenmesinin önemine değindi. Akademinin sahada gösterdiği faaliyetlerinin toplumsal alana sunabileceği katkıya dikkat çeken Prof. Dr. Ersoy, çevre haberciliği alanında çekilen bu belgesel haberin çözüm odaklı anlayışıyla katkı sunabilme potansiyeline vurgu yaptı.

İçerik üreticisi Can Pürüzsüz ise konuşmasında, öğrencilerle birlikte sahaya çıkıp pratik alana da yansıyan bir proje gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Projenin ulusal ve uluslararası film festivallerine gönderilecek olmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Pürüzsüz, atölye çalışması kapsamında DAÜ İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü’ne teşekkürlerini sundu. Atölye çalışmasına yönelik görüş bildiren öğrenciler ise, sahada gerçekleştirilen çekimlerde görev almaktan heyecan ve mutluluk duyduklarını dile getirdi.

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28/11/2022 16:33