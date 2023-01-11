DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü’nden Polatpaşa Lisesi Öğrencilerine Seminer

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Ersoy ve Araştırma Görevlisi İbrahim Emre Sugel, Polatpaşa Lisesi’nde “Geleceğin Meslekleri” konulu bir seminer verdi. Polatpaşa Lisesi Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Hüsen Ünivardır önderliğinde organize edilen seminere öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

Seminerde, Prof. Dr. Ersoy tarafından geleceğin mesleklerine odaklı profiller, yetkinlikler ve becerilerin altı çizilerek, yeni gelişen iş sahalarına dikkat çekildi. Prof. Dr. Ersoy, yapmış olduğu sunumda, öğrencilerin bu yeni meslekler için kendilerini hangi alanlarda geliştirmeleri gerektiğine yönelik bilgiler paylaştı. Araştırma Görevlisi Sugel ise dijital hayatın dönüştüreceği alanlara dikkat çekerek, gelişen iletişim teknolojileri, metaverse, oyun tasarımı ve endüstri 5.0’ın getireceği mesleki yeniliklere vurgu yaptı. Seminer sonrasında Prof. Dr. Ersoy ile Araştırma Görevlisi Sugel’e teşekkür sertifikası ile çiçek takdiminde bulunuldu.

Bu habere tepkiniz:



11/01/2023 14:27