DAÜ Yeni Öğrencileri İçin “Kıbrıs Gecesi” Düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunu üstlendiği 25. Oryantasyon Günleri kapsamında, dünyanın dört bir yanından DAÜ Ailesi’ne yeni katılan öğrenciler için düzenlenen “Kıbrıs Gecesi”, 7 Ekim 2022 Cuma günü, saat 19:00’da, DAÜ Atatürk Meydanı’nda gerçekleşti. Kıbrıs’ın zengin kültürünü yeni öğrenciler ve ailelerine tanıtmayı amaçlayan etkinlikte, Kuzey Kıbrıs mutfağına özgü yiyecek ve içecekler ile el işlerinin yer aldığı standlar, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Katılımcılar Alkışlarla Eşlik Etti

Gecenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, “Değerli misafirlerimiz ve sevgili öğrencilerimiz; bu güzel Kıbrıs Gecesi’nde bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Etkinliğin organizasyonunda emeği geçen değerli arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Güzel bir gece geçirmenizi diliyorum. İyi eğlenceler” diye konuştu. Katılımın oldukça yoğun olduğu Kıbrıs Gecesi’nde, ilk olarak Gazimağusa Halk Dansları topluluğu sahne aldı. Sonrasında Ahmet – Cahit – Osman Üçlüsü, geleneksel Kıbrıs şarkılarını seslendirdi. Performanslara alkışlarla tempo tutarak eşlik eden katılımcılar, bol bol fotoğraf ve video çekerek sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. Performansların ardından Gazimağusa Halk Dansları Topluluğu ile Ahmet – Cahit – Osman Üçlüsü’ne Prof. Dr. İşçioğlu tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Kıbrıs Mutfağı ve El İşleri Büyük İlgi Gördü

Etkinlikte; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) “Cittaslow” (Yavaş Kent) unvanı taşıyan Yeniboğaziçi ve Mehmetçik Belediyeleri’nin yerli üreticileri, Zeytin Ağacı Yardımlaşma Derneği, Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği, Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği, Mağusa Gençlik Birliği Derneği ile Akova Kadınlar Derneği’nin standları da yer aldı. “Cittaslow” (Yavaş Kent) Ağı, 33 ülkeden 287 kentin üye olduğu, nüfusu 50 binin altında olan kentlerdeki yaşam kalitesinin arttırılmasını, sağlıklı ve iyi gıdalara erişimin sağlanmasını ve yerel değerlerin korunmasını amaçlayan bir hareket olarak ön plana çıkıyor. Gece boyunca katılımcılara DAÜ tarafından Bulla Ekmeği adı verilen köy usulü zeytinli ve hellimli ekmek takdiminde bulunuldu. Ayrıca, etkinliğe özel olarak KoopSüt’ün destekleriyle katılımcılara hellim ve içecek dağıtıldı. Etkinlikte birçok DAÜ akademik, yönetsel ve işçi personeli de öğrenciler ve misafirlerle gecenin tadını çıkardı. Standları ziyaret ederek Kuzey Kıbrıs mutfağına özgü yiyecek ve içecekleri tatma fırsatı bulan katılımcılar, yerel üreticilerin el işlerine de büyük ilgi gösterdi.

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08/10/2022 14:03