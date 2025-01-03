DAÜ Yeni Yıl Şenliği Coşkuyla Gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından organize edilen Yeni Yıl Şenliği, 27 Aralık 2024 Cuma günü, 16.00-23.00 saatleri arasında, Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü Binası önünde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Etkinlik, birbirinden renkli aktivitelerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Çeşitli Aktiviteler Gerçekleştirildi

Şenlikte, fotoğraf köşeleri, dans performansları, satış ve bağış stantları gibi farklı aktivitelerin yanı sıra Noel korosu ve DJ Savage’ın enerjik performansı katılımcılara keyifli anlar sundu. Ayrıca, şenlik alanında kurulan Yeni Yıl Marketi'nde çeşitli ürünler satışa sunularak katılımcılara alışveriş imkânı sağlandı. Etkinlikte, DAÜ Hayvanlara Yardım Kulübü tarafından mama bağışı toplanırken, Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM) ve Mağusa Kale Lions Kulübü öğrencilere kıyafet dağıttı. DAÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM) Sanat Koordinatörü Zehra Şonya önderliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmasında ise öğrenciler, kendi çizimleriyle yeni yıl anahtarlıkları tasarlama fırsatı buldu.

Büyük İlgi Gördü

Etkinlik, DAÜ öğrencilerinin yanı sıra Gazimağusa halkından da yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, müzik ve eğlence dolu programlarla yeni yıl coşkusunu yaşarken dayanışma ve paylaşma ruhunu da hissetme fırsatı buldu.

DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Yeni Yıl Şenliği’ne katılan herkese teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin yeni yılda da devam edeceğini belirtti.