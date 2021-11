DAÜ, Yeniboğaziçi Belediyesi ve Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği İş Birliğinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinliği

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Yeniboğaziçi Belediyesi, Yeniboğaziçi Çocuk Belediyesi ve Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği iş birliği ile 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında bir farkındalık etkinliği düzenlendi.

Yeniboğaziçi Belediye Parkı'nda farkındalık yürüyüşü ile başlayan etkinlik, çocuk hakları bildirgesi okunması ve çocuklara bildirinin dağıtılması ile devam etti. Etkinlikte ilk olarak Yeniboğaziçi Çocuk Belediyesi Başkanı Sevilay Öztemiz konuşma yaptı. Öztemiz, açıklamasında “18 yaşını henüz doldurmamış olan her birey bir çocuktur. Biz geleceğin yapı taşlarıyız. Bugün öğrendiklerimizle geleceğe umut ve ışık olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Yalnızca bir gün değil her gün bizim de haklarımızın olduğunu ve bu haklar doğrultusunda huzur ve refah seviyesinde yaşamayı hak ettiğimizi vurgulamayı kendime bir borç bilirim. Dil, din, ırk, renk fark etmeksizin dünya üzerindeki her çocuğun hakları vardır. İnançları veya görüşleri fark etmeksizin her çocuk mevcut haklardan yararlanmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği Başkanı Çiğdem Duvarcı, konuşmasında etkinliğin önemine dikkat çekerken, bu tür anlamlı organizasyonlarda iş birliklerinin devam etmesini temenni ederek, çocuk haklarına her zaman sahip çıkılması ve korunması gerektiğine vurgu yaptı.

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ise “Çocuklarımız geleceğimizdir. Bu yüzden sağlıklı, mutlu, başarılı bir nesil için her çocuğa sahip çıkmamız gerekiyor. Çocuk hakları tüm dünyada ve ülkemizde uygulanmalıdır. Atatürk, Cumhuriyeti çocuklarımıza ve gençlerimize emanet etmiştir. Bu da bize çocuklarımızın önemini ve değerini bir kez daha göstermiştir. Çocuklarımıza ve onların haklarına her zaman sahip çıkmalı ve korumalıyız. Etkinliğimize katılan ve katkı koyan herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte daha sonra, DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü yüksek lisans öğrencilerinin organizasyonuyla pandemi koşulları ve artan vaka sayıları da dikkate alınarak 5-10 yaş arası bir grup çocukla 'Oyun Hakkı' temalı atölye çalışması gerçekleştirildi. Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitim yüksek lisans programında yer alan OOEG 508 “Erken Çocukluk Döneminde Oyun ve Oyun Materyalleri” dersi kapsamında çalışılan “çocuğun oyun hakkının savunulması” konusu çerçevesinde dersin yürütücüsü, Doç. Dr. Eda Yazgın ve dersi alan DAÜ’lü öğrenciler, çocukların oyun oynamak istedikleri yerler, oyun gereksinimleri, haklarına yönelik farkındalıklarının güçlendirilmesi konusunda özellikle de salgın koşullarında çocukların gelişim gereksinimlerinin desteklenmesine yönelik bu etkinliği çocukların yararına sunabilmenin önemine dikkat çekerek, bu fırsatların hiç hız kaybetmeden çoğaltılması gerektiğini vurguladılar. Etkinliğin sonunda Deniz Plaza, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı ve eğlenceli, öğretici, keyifli saatler geçiren çocuklar etkinlikten mutlu ayrıldı.

DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında gerçekleştirilecek diğer etkinlik, 6 Aralık 2021 tarihinde “Çocuk Dostu Koruma Ortamları” ile ilgili olarak öğretmen adaylarında farkındalık oluşturmak amacıyla planlanmıştır. Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği programlarında öğrenim gören tüm öğretmen adaylarına yönelik çevrim içi konferansa Uzman Klinik Psikolog Eşmen Tatlıcalı, “İstismar ve Çocuk Görüşme Odaları” başlıklı sunumu ile katılacak ve öğrencilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayacaktır.

