DAÜ yetkilileri Ankara’da temaslarda bulundu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ’den) üst düzey bir heyet Ankara’da temaslarda bulundu. Heyet, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yetkilileri ile de görüştü.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, VYK Üyesi Anıl Kaya, DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tümer’in de yer aldığı heyet, YÖK’ün yanında bazı sivil toplum örgütleri ve kurumları ziyaret etti.

Ziyaretlerde olası iş birlikleri görüşüldü, DAÜ hakkında detaylı bilgi verildi.

Görüşmelerde DAÜ’nün farklı uluslararası sıralama kuruluşları tarafından kalitesinin tescillendiği, DAÜ’nün dünyanın dört bir yanında önemli üniversiteler ile iş birliği bulunduğu, bu üniversitelerle imzalanan değişim anlaşmaları ile öğrencilere farklı ülkelere gitme fırsatı sundukları anlatıldı.