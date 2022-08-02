DAÜ YKS sonuçlarına göre gelecek yeni öğrencilerini bekliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda 2022-2023 Akademik Yılı için gelecek olan yeni öğrencilerini bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en güzide devlet üniversitesi olan DAÜ, Dünya’da en saygın üniversite sıralamalarından olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE) sıralamalarına göre Dünya’nın en iyi üniversiteleri arasında 501-600 bandında yer alıyor.

Yüzde 75 Tercih Bursu Olanağı

YKS sonuçları doğrultusunda 2022-2023 Akademik Yılı’nda Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği alanları hariç DAÜ’ye ilk üç tercihi ile yerleşecek olan öğrencilere %75, dördüncü ve beşinci tercihiyle yerleşecek olan öğrencilere ise %50 tercih bursu sağlanıyor. Psikoloji Türkçe bölümüne ise ilk üç tercihiyle yerleşecek olan öğrenciler %50 tercih bursundan yararlanacaktır. Tercih bursları ile ilgili detaylı bilgiye https://www.emu.edu.tr/yks internet adresinden ulaşılabilir.

Ayrıca, YKS sonuçları ile DAÜ’ye yerleşecek öğrenciler, kampüs içerisinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarından da yararlanabilecek.

Uluslararası kuruluşlar tarafından tüm dünyada geçerliliği olan diploması ve akreditasyonları ile uluslararası standartlarda eğitim veren bir yükseköğrenim kurumu olan DAÜ, uluslararası iş birliklerine büyük önem veriyor. Bu bağlamda, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında ortak Uluslararası tıp programı ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi arasında da ortak diş hekimliği programı yürütülüyor.

5 Ağustos 2022 tarihine kadar devam eden tercih döneminde DAÜ hakkında daha detaylı bilgiye 0392 630 2323 ve 0392 630 11 11 numaralı telefonlardan veya [email protected] mail adresinden ulaşılabilir.

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02/08/2022 13:55