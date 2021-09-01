DAÜ, YKS Sonuçlarına Göre Her Yıl Olduğu Gibi Eşdeğer Öğrencide Bu Yıl da En Çok Tercih Edilen Üniversite Oldu

31 Ağustos 2021 Salı günü açıklanan 2021-2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, 2021-2022 Akademik Yılı için Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ) toplamda 1500 öğrenci yerleşti. DAÜ bu yıl da eşdeğer öğrenci sayıları (burs oranları değerlendirilerek elde edilen eşdeğer öğrenci sayısı) dikkate alındığı zaman KKTC’de yine en fazla tercih edilen üniversite oldu. DAÜ’nün 2 yıllık ön lisans programlarına 308 öğrenci yerleşirken, 4 yıllık lisans programlarına ise 1192 öğrenci yerleşti.

Geçtiğimiz yıl 170 olan baraj puanı, bu yıl 180’e yükseltilirken, YKS yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye Cumhuriyeti genelinde tercih yapacak öğrenci sayılarında yaklaşık %40’ın üzerinde azalma yaşandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üniversitelerine ise geçen yıla oranla %12.46 oranında daha az öğrenci yerleşirken, DAÜ’ye toplamda 1500 öğrenci yerleşti. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan birinci ve ikinci ek yerleştirme sonuçları ile de KKTC Üniversiteleri Türkiye Cumhuriyeti’nden öğrenci kabul etmeye devam edecek.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada, bu yıl baraj puanının yükselmesi ile birlikte genel bir düşüş yaşandığına vurgu yaparak, ikinci ve üçüncü ek yerleştirmelerin önümüzdeki günlerde yapılacağını ifade etti. 2021-2022 Akademik Yılı’nın verimli geçmesini temenni eden Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’ye yeni kayıt yaptıracak olan ve ek yerleştirmeler ile gelecek olan tüm öğrencilere “DAÜ Ailesine hoş geldiniz.” dedi.

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01/09/2021 11:35