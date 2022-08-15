DAÜ, YKS’de %93.72’lik doluluk oranı ile KKTC’de birinci oldu

2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü açıklandı. Sonuçlara göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üniversiteleri geçtiğimiz yıl 13,369 olan YKS kontenjanın 7,560’ını doldururken, bu yıl 14,895 YKS kontenjanın 11,141’ini doldurarak genel toplamda %74.80’lik doluluk oranına ulaştı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ) bu yıl YKS’den 1,809’u lisans, 476’sı ise ön lisans olmak üzere toplamda 2,285 öğrenci yerleşirken, DAÜ bu rakamlarla bir önceki yıla göre %52.33 artış sağlayarak %93.72’lik doluluk oranına ulaştı ve KKTC üniversiteleri arasında birinci sırayı elde etti. Geçtiğimiz yıl DAÜ’ye 1,500 öğrenci yerleşmiş, bunların %92’si kayıt yapmıştı.

Eşdeğer öğrenci sayılarında (burs oranları değerlendirilerek elde edilen eşdeğer öğrenci sayısı) geçen yıl olduğu gibi bu yıl da KKTC’de en fazla tercih edilen üniversite olma başarısını gösteren DAÜ, lisans programları dikkate alındığında KKTC’de en çok lisans öğrencisinin yerleştiği üniversite oldu.

KKTC üniversiteleri, önümüzdeki günlerde yapılacak olan ek yerleştirme ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ile de Türkiye Cumhuriyeti’nden öğrenci kabul etmeye devam edecek.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada; DAÜ’nün son 15 yılın en yüksek yerleştirme oranına ulaşarak önemli bir başarı kaydettiğini vurguladı. Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’ye yeni kayıt olacak tüm öğrencilere “DAÜ Ailesi’ne hoş geldiniz” dedi.

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15/08/2022 19:42