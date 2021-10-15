DAÜ Yönetimi ile DAÜ-SEN Arasında Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokolü İmzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK), DAÜ Rektörlüğü ve DAÜ Akademik Personel Sendikası (DAÜ – SEN) arasında 14 Ekim 2021 Perşembe günü, saat 15.00’de Toplu İş Sözleşmesi (TİS) Ek Protokolü imzalandı. Söz konusu protokole DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ve DAÜ-SEN Başkanı Ulaş Gökçe imza koydu.

Protokol, DAÜ’de okuyan Üniversite personelinin bakmakla yükümlü oldukları çocuklarına, eğitim gören kardeşlerine, anne – babasına, aile birliği içerisinde bulunan eşlerinin çocuklarına ve anne veya babası vefat etmiş olup bakımı DAÜ personeli olan büyükbaba veya büyükanne tarafından karşılanan torunlarına ortak programlar dahil tüm programlarda %50 öğrenim ücreti indirimi uygulamayı kapsamaktadır.

İmza töreni öncesi yapılan açıklamada konuşan DAÜ – SEN Başkanı Gökçe, imzalanan söz konusu ek protokol ile üniversitedeki tüm programlarda eğitim gören akademik personelin yakınlarının indirim almasına olanak sağlandığını vurguladı. Gökçe açıklamasında “DAÜ varsa üniversitede çalışanlar vardır. Çalışanlar var olduğu için de DAÜ-SEN vardır. Üniversitenin sürdürülebilir olması ve başarısı son derece önemlidir. Bu anlaşma ile sadece sendika çalışanları değil, aynı zamanda üniversite itibar ve öğrenci de kazanacaktır.” ifadelerini kulandı. Tüm yapılan işlerde her zaman üniversitenin faydasının düşünüldüğünü belirten Gökçe, söz konusu ek protokolün imzalanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Bu zamana kadar en uygar ve en ilerici Toplu İş Sözleşmesi’nin imzalandığının altını çizen Gökçe, ilk kez bu kadar çağdaş ve yenilikçi maddeler eklendiğini aktardı.

Prof. Dr. Aykut Hocanın imzalanan ek protokol ile tüm akademik personelin yakınlarının tüm programlarda indirim olanağına sahip olduğunu belirterek, karşılıklı anlayışın ve iş barışının hüküm sürmesi için bunun son derece önemli olduğunun altını çizdi. Kurumun sürdürülebilir bir yapıya sahip olabilmesi için ülkenin içinde bulunduğu koşullar da değerlendirildiğinde çok çalışılması gerektiği vurgulayan Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün son değerlendirmelere göre oldukça iyi noktalara geldiğini ifade etti. Prof. Dr. Hocanın, uzlaşı içerisinde el birliği ile çalışmanın son derece önemli olduğunu belirterek, bu bağlamda sendika yöneticilerine teşekkürlerini iletti.

Prof. Dr. Hocanın’dan sonra söz alan Dr. Özcenk ise, DAÜ’de çalışmaktan ötürü duyduğu mutluluğu ifade ederek, kurumun sürdürülebilirliğinin son derece önemli olduğunu ifade etti. Personelin mutlu olmasının da verimli olması açısından önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Özcenk, bu bağlamda TİS’lerin önemine değindi. DAÜ’nün akademik alanda yükselişinin devam ettiğinin altını çizen Dr. Özcenk, elde edilen başarılardan dolayı gurur duyduklarını ifade etti. Dr. Özcenk, imzalanan ek protokolün hayırlı olmasını temenni etti. Söz konusu imza töreninde DAÜ VYK Üyeleri Ersun Kutup ve Halil İbrahim Orun, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Demirel, Prof. Dr. Serhan Şensoy ve Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ve DAÜ- SEN yetkilileri hazır bulundu.

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15/10/2021 16:19