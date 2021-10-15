DAÜ Yönetimi ve DAÜ Per-Sen Arasında Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokolü İmzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK), DAÜ Rektörlüğü ve DAÜ Personel Sendikası (PER – SEN) arasında 14 Ekim 2021 Perşembe günü, saat 10.00’da Toplu İş Sözleşmesi (TİS) Ek Protokolü imzalandı.

Protokol DAÜ personelinin bakmakla yükümlü oldukları çocuklarına, eğitim gören kardeşlerine, anne – baba, aile birliği içerisinde bulunan eşlerinin çocuklarına ve anne veya babası vefat etmiş olup bakımı DAÜ personeli olan büyükbaba veya büyükanne tarafından karşılanan torunlarına, ortak programlar dahil tüm programlarda %50 öğrenim ücreti indirimini kapsamaktadır. Söz konusu protokole DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ve DAÜ PER-SEN Başkanı Erdal Altun imza koydu.

İmza töreni öncesi yapılan açıklamada Prof. Dr. Aykut Hocanın, var olan bir protokele ek olarak kısa ve anlamlı bir değişiklik eklendiğini ifade ederek, DAÜ çalışanlarından gelen talep ve yönetim olarak yapılan değerlendirmelerin sonucunda bugün ortak programların da dahil olduğu ek protokole imza atılacağını kaydetti. Çalışma barışı içerisinde, birbirine güven duyarak bu yönetimi devam ettirmeyi hedeflediklerini ifade eden Prof. Dr. Hocanın, DAÜ çalışanlarına özellikle pandemi sürecindeki emekleri ve bundan sonraki emekleri için de teşekkür etti. Prof. Dr. Hocanın’dan sonra söz alan Altun ise, yeni yönetim ile birlikte iyi işlerin yapıldığını ve çalışanların huzuru için gereken ihtiyaçları belirleyip DAÜ yönetimi ile paylaştıklarını kaydetti. İletilen konuların yönetim tarafından dikkate alınarak titizlikle çalışmalarının yapıldığını ve sonuçlandırıldığını belirten Altun, imzalanan protokol ile çalışanların da mutlu olduğunu kaydederek, katkı koyan herkese teşekkür etti. Dr. Özcenk ise konuşmasına DAÜ’de çalışmaktan ötürü duyduğu mutluluğu ifade ederek başladı. Kurumu yükseltmek için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Dr. Özcenk, önceliklerinin kurum olduğu, ancak çalışanların da mutluluğunu ön planda tuttuklarını vurguladı. Mutsuz olan kişilerin iş yerlerinde verimli olamayacağına vurgu yapan Dr. Özcenk, DAÜ’nün başarıları ile her zaman gurur duyduklarını ifade ederek imzalanan protokolün herkese hayırlı olmasını diledi.

Protokol imza töreninde DAÜ VYK Üyesi Ersun Kutup, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Demirel, Prof. Dr. Serhan Şensoy, Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ve DAÜ PER-SEN Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu.

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15/10/2021 11:59