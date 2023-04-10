DAÜ’de “1. Samittin Kılınç Tavla Anı Turnuvası” yapılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Öğrenci Kulüpleri Birimi’ne bağlı DAÜ Tavla Kulübü tarafından “1. Samittin Kılınç Tavla Anı Turnuvası” düzenleniyor.

Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü öğrencisi ve kulüp üyesi Samittin Kılınç anısına yapılacak turnuva, 15 Nisan 2023 Cumartesi günü, 11.00-17.00 saatleri arasında DAÜ Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Kura yöntemiyle belirlenecek eşleşmeler sonrasında başlayacak turnuvada, kaybedenin eleneceği bir mücadele yaşanacak. Yarışmada dereceye giren ilk 4 oyuncuya kupa verilirken, turnuvanın En Başarılı Kadın Oyuncusuna da plaket takdim edilecek.

DAÜ öğrencileri ve DAÜ personeline açık olacak turnuvaya katılmak isteyenlerin bit.ly/3nZqkPy linki üzerinden katılım formunu doldurmaları gerekiyor.

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10/04/2023 16:39