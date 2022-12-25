DAÜ’de 11’inci Uluslararası Kariyer Günleri…

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) tarafından fakülte ve yüksekokullarla iş birliği içerisinde her yıl organize edilen 11’inci Uluslararası Kariyer Günleri, DAÜ İletişim Fakültesi, Sinema Televizyon Bölümü’nde düzenlenen etkinlikle devam etti.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, Türkiye’den oyuncular Zeynep Tuğçe Bayat Elçin ve Cansel Elçin ile DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü hocalarından ve aynı zamanda Türkiye’de yapımcı Emre Oskay DAÜ öğrencileriyle bir araya geldi.

“Sinemada Kariyer ve Oyunculuk” başlığı altında gerçekleştirilen söyleşi, konukların sinema sektörü, kariyer ve oyunculuk ile ilgili konuşmalarından sonra soru-cevap şeklinde devam etti.

Söyleşinin tamamlanmasının ardından DAÜ İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahire Efe Özad tarafından Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat Elçin ve Emre Oskay’a çiçek takdim edildi.

2022-2023 Akademik Yılı boyunca devam edecek olan 11. Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında öğrenciler, söz konusu etkinliklerde kendilerini bekleyen iş imkanları ile kariyer fırsatları hakkında bilgi sahibi olacak ve aynı zamanda uzmanlara meslekleriyle ilgili merak ettikleri soruları sorma fırsatı yakalayacaklar.

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25/12/2022 10:01