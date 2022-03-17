DAÜ’de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinliği Gerçekleşecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ – ATAUM) tarafından ve DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü (DAÜ ADK) katkılarıyla, “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı” gerçekleştirilecek.

Program, DAÜ ADK tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anısına, 18 Mart 2022 Cuma günü, 12:30-14:30 saatleri arasında DAÜ Atatürk Meydanı’nda öğrencilere buğday çorbası dağıtılmasıyla başlayacak.

Etkinlik, aynı gün saat 14.30’da DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapılacak olan “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Paneli” ile devam edecek. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak olan panelin moderatörlüğünü DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk yapacak. Panelde, Yrd. Doç. Dr. Göktürk “Çanakkale Savaşı’nın Askeri ve Siyasi Yönü”, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. İhsan Tayhani “Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal’in Söylemlerine Dayalı Bir Çanakkale Çözümlemesi ve Savaş Hukuku” ve DAÜ ATAUM Öğretim Görevlisi Süheyla Göktürk ise “Mustafa Kemal ve Çanakkale” başlıkları altında sunumlar gerçekleştirecekler. Ayrıca panel salonunda Çanakkale Savaş Alanı’ndan toplanan malzemeler de sergilenecek.

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17/03/2022 12:33