DAÜ’de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinliği Gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ ATAUM) tarafından DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü (DAÜ ADK) katkılarıyla, Çanakkale Zaferi’nin 108. Yıl Dönümü sebebiyle “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı” gerçekleştirildi.

Program, 17 Mart 2023 Cuma günü, saat 10:30’da, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk tarafından verilen “Çanakkale Savaşı’nın Askeri ve Siyasi Yönü” konulu konferans ile başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan konferansa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Yrd. Doç. Dr. Göktürk Türkiye Cumhuriyeti’nin önsözü niteliğinde olan Çanakkale muharebelerinin iyi incelenmesi gerektiğini belirterek bundan gerekli derslerin çıkarmasının önemine değindi. Konuşmasında modern savaş tarihindeki birleşik kara ve deniz savaşlarının başlangıcı ve ilk örneği olarak kabul edilen Çanakkale muharebesinin Türk ve Dünya tarihi açısından değerlendirmesini yapan Yrd. Doç. Dr. Göktürk, Çanakkale muharebesinin hem Türk tarihi hem de Dünya tarihi açısından önemli sonuçlara yol açmış büyük bir olay olduğunun altını çizdi.

Yrd. Doç. Dr. Göktürk, Çanakkale muharebeleri sayesinde Türk Milleti’nin düşmanını tanıdığını, düşmanlarının da Türk Milleti’nin ne olduğunu ne olmadığını, eski güç ve kudretinden hiçbir şey kaybetmediğini gördüğünü aktardı.

Sunumunda, milli mücadelenin ilk kıvılcımlarının çıktığı Çanakkale muharebelerini, bilimsel belgelere dayalı ve objektif bir şekilde araştırıp gelecek nesiller aktarmamız gerektiği üzerinde duran Yrd. Doç. Dr. Göktürk, üzerinden bir asır geçmesine rağmen buz dağının altının hala daha dolu olduğunu aktardı.

Yrd. Doç. Dr. Göktürk, sözlerini “Çanakkale Zaferi’nin 108. Yıl Dönümü’nde bu toprakların vatan olması için canlarını ve kanlarını seve seve vermekten çekinmeyen; vatanı, bayrağı ve milleti için hayatının baharında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizi şükran ve minnetle yad ediyorum. Aziz ruhları şad olsun” şeklinde sonlandırdı.

Konferansın ardından Çanakkale Savaş Alanı’ndan toplanan malzemeler konferans salonunda sergilendi. Program, DAÜ Öğrenci Konseyi ve DAÜ ADK tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anısına, 12:00-13:30 saatleri arasında, DAÜ Atatürk Meydanı’nda öğrencilere buğday çorbası dağıtılmasıyla sona erdi. DAÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Ali Ardıç yapmış olduğu açıklamada Öğrenci Konseyi’nin her yıl 18 Mart’ta düzenlenen etkinliklere destek verdiklerini bidirerek, Çanakkale Zaferi dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle andıklarını ifade etti.

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17/03/2023 16:50