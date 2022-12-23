DAÜ’de 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası etkinlikleri gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Atatürkçü Düşünce Kulübü (DAÜ-ADK) iş birliğinde 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası etkinlikleri gerçekleştirdi.

-Panel düzenlendi

İlk olarak, 21 Aralık Çarşamba günü, saat 14.30’da Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda “21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası” konulu panel düzenlendi. Tarihi yapanlarla bir araya gelme fırsatını yakalayan öğrenciler, Kıbrıs Türkü’nün Milli Mücadelesi’ni birinci ağızdan dinleme imkanı buldular. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan panele; DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, Emekli Mücahit Komutanı Ahmet Sevinç, Muratağa, Sandallar ve Atlılar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır ile Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Asbaşkanı Olgun Özçürümez konuşmacı olarak katıldı.

Açılış konuşmasının ardından; Kıbrıs Türkü’nün Milli Mücadelesinin canlı tanıkları Emekli Mücahit Komutanı Ahmet Sevinç, 1974 Barış Harekatı döneminde Mağusa savunmasında yaşadıklarını, Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır Muratağa, Atlılar, Sandallar köylerinde yapılan toplu katliamları ve anılarını, TMT Mücahitler Derneği Asbaşkanı Olgun Özçürümez de Kıbrıs Türk milli mücadelesi ile ilgili bilgilerle, özellikle Türkiye’de yüksek öğrenim yaparken adaya dönerek verdiği mücadelede yaşadıklarını katılımcılarla paylaştılar.

Konuşmaların ardından DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk tarafından Ahmet Sevinç, Ahmet Aşır ve Olgun Özçürümez’e Katılım Belgeleri takdim edildi.

-Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği ziyaret edildi

DAÜ-ATAUM tarafından 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında gerçekleştirilen ikinci etkinlikte Lefkoşa’daki Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği ziyaret edildi.

Dün saat 14.30’da yapılan ziyarete DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, DAÜ-ATAUM Öğretim Görevlisi Süheyla Göktürk ile DAÜ-ATAUM ve DAÜ-ADK öğrenci grubu katıldı. DAÜ-ATAUM ve DAÜ-ADK ziyaret heyetini Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nde Dernek Başkanı Gürsel Benan ve Dernek Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı.

DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, ziyaretlerinin maksadının öncelikle her zaman için şehit ailelerinin yanında olduklarını vurgulamak, bununla birlikte öğrencilerin Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde yaşadıklarını daha iyi öğrenerek bunları gelecek nesillere doğru şekilde aktarmalarına ortam sağlamak olduğunu belirtti.

Ziyaret sonunda Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Benan’a Yrd. Doç. Dr. Göktürk tarafından DAÜ’ye özgü hediye takdim edildi. Dernek Başkanı Gürsel Benan ise DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk’e Kıbrıs Türk Şehitlikleri albümü takdim etti.

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23/12/2022 11:49