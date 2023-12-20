DAÜ’de Şehitler Haftasında etkinlikler düzenlenecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM), 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası münasebetiyle, DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü (DAÜ-ADK) ile koordineli olarak etkinlikler düzenleyecek.

Halka Açık Panel

Söz konusu etkinlikler kapsamında; 21 Aralık 2023 Perşembe günü, saat 14:30’da, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda, DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk’ün moderatörlüğünde, Mücahide Öğretmen Aysel Soykara ile Mücahit ve Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır’ın konuşmacı olarak katılacağı halka açık “Mücahitler Anlatıyor” Paneli düzenlenecek.

KKTC Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ne Ziyaret

22 Aralık 2023 Cuma günü, saat 14:00’te ise; DAÜ-ATAUM Başkanlığınca, içinde öğrencilerin de bulunduğu bir heyet ile, her zaman için şehit ailelerinin yanında olduklarını vurgulamak ve bununla birlikte öğrencilerin Kıbrıs Türkü’nün Varoluş Mücadelesi’nde yaşadıklarını daha iyi öğrenerek bunları gelecek nesillere doğru şekilde aktarmalarına ortam sağlamak amacıyla, Lefkoşa’da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ne ziyaret gerçekleştirilecek.





