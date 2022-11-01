DAÜ’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşü Gerçekleştirildi

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01/11/2022

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DAÜ’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ile DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü iş birliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında 29 Ekim 2022, Cumartesi günü saat 19:23’te gerçekleştirilen yürüyüş DAÜ Atatürk Meydanı’nda İstiklal Marşı’nın hep bir ağızdan okunması ile başladı.

Katılımın oldukça yoğun olduğu yürüyüşe DAÜ öğrenci kulüpleri de yoğun destek verdi. DAÜ Atatürk Meydanı’nda toplanan kalabalık, bayraklar ve meşaleler eşliğinde yürüyerek hep bir ağızdan söylenen marşlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşku içinde kutladı. Yürüyüş, Sulu Çember’de Atatürk’ün gençliğe hitabesinin okunmasının ardından sona erdi. 

01/11/2022 16:15
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TAGS: Doğu Akdeniz Üniversitesi, DAÜ
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