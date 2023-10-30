DAÜ’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşü Gerçekleştirildi

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30/10/2023

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DAÜ’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ile DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü iş birliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında 29 Ekim 2023, Pazar günü, saat 19:23’te gerçekleştirilen yürüyüş DAÜ Atatürk Meydanı’nda İstiklal Marşı’nın hep bir ağızdan okunması ile başladı.

Kampüs içerisinde gerçekleştirilen yürüyüşe DAÜ öğrencileri ve personel yoğun katılım gösterdi. Büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirilen yürüyüşe bayraklar ve meşaleler eşliğinde katılan kalabalık, Atatürk ve 100. yıl baskılı tişörtlerle yürüyerek hep bir ağızdan söylenen marşlar, milli sloganlar ve 100’üncü yıl marşı ile Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutladılar.  

30/10/2023 16:35
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TAGS: Doğu Akdeniz Üniversitesi, DAÜ
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