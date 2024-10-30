DAÜ’de 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ile DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü (ADK) iş birliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliği gerçekleştirildi. Söz konusu etkinlik 30 Ekim 2024 Çarşamba günü, saat 10:00’da, DAÜ Rektörlük Binası’nda düzenlenen “Görsellerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konulu sergi ile gerçekleştirildi.

Sergi açılışına DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, akademik ve yönetsel personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından gerçekleştirilen açılış konuşmalarında DAÜ ADK Başkanı Yağmur Gözder, Cumhuriyetin 101. yılını kutlayarak Cumhuriyet Bayramı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu belirtti. Gözder, Cumhuriyetin özgür düşünce, eşitlik ve bilimin egemen olduğu bir medeniyet anlayışını temsil ettiğinin altını çizdi. Gençlere, bu mirası koruyup geliştirme sorumluluğu taşıdıklarını hatırlatan Gözder, Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygı ile andıklarını belirtti.

Ardından konuşan DAÜ ATAUM Öğretim Görevlisi Dr. Devran Kaya ise, Türk milletinin bağımsızlığının Kurtuluş Savaşı ile başladığını vurgulayarak, Cumhuriyetin ilanının Türk milletinin varoluş mücadelesinin taçlandırılması olduğunu belirtti. Dr. Kaya, Atatürk’ün "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" sözüyle Cumhuriyetin önemini açıklayarak, Cumhuriyetin ulusal egemenlik, demokrasi ve çağdaş değerlerin temeli olduğunu ifade etti. Dr. Kaya, konuşmasının sonunda, Atatürk ve silah arkadaşlarını sevgi ve rahmetle andığını belirterek, Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

“Cumhuriyeti Atatürk’ün Devrimleri ile Kutlamalıyız”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, gerçekleştirdiği konuşmasında "Tam 101 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti kurarak silah arkadaşları ve Türk halkı ile birlikte bağımsızlık ateşini taçlandırmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması yalnızca Türk dünyasında değil, tüm dünyada etkili olmuş; Atatürk’ün düşünceleri ve devrimleri, Türk halkını muasır medeniyetler seviyesine taşımıştır. Şimdiki çabamız ise, bu seviyenin üzerine çıkmaktır. Atatürk, 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir' ilkesiyle 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğunu ilan etmiştir. Cumhuriyet, Atatürk’ün sağlam temelleri sayesinde büyük bir güçle yoluna devam etmektedir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını Atatürk’ün devrimleri ile yapmalıyız. Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin uygar devletler seviyesine ulaşması adına aldığı her kararı, Cumhuriyet Bayramı olarak kutlamalıyız. 101 yıl sonra ateşi devam eden bu meşale bizlere Atatürk devrimlerinin ne kadar etkili ve güncel olduğunu göstermektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık mücadelesini kendine örnek almış ve 1983 yılında kendi Cumhuriyetini ilan etmiştir. Bizler Kıbrıslı Türkler olarak her zaman Mustafa Kemal’in izinde, bilimin ışığında ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı öğrencileri tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Müzik dinletisinin ardından “Görsellerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konulu resim serginin gezilmesiyle etkinlik son buldu.

DAÜ, Cumhuriyet’in 101. Yılında Tek Yürek Oldu

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında DAÜ ATAUM ile DAÜ ADK iş birliğinde “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Gençlik Yürüyüşü” gerçekleştirildi. 29 Ekim 2024, Salı günü, saat 19:23’te gerçekleştirilen söz konusu yürüyüş, DAÜ Atatürk (CL) Meydanı’ndan başlayarak Mağusa Gelişim Merkezi (MAGEM) önünde sona erdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan söz konusu yürüyüşe DAÜ öğrencileri, öğrenci kulüpleri ve DAÜ personeli yoğun katılım gösterdi. Bayraklar ve meşaleler eşliğinde gerçekleştirilen söz konusu yürüyüşte katılımcılar, hep bir ağızdan marşlar söyleyerek, Cumhuriyet’in 101’inci yılını coşku içinde kutladılar.