DAÜ’de Abbas Güçlü ile “Gençlik ve Gelecek” konusu ele alındı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) tarafından organize edilen “13. Uluslararası Kariyer Günleri” kapsamında gazeteci Abbas Güçlü DAÜ’lülerle bir araya geldi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, dün Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte söyleşi de yapıldığı ve Güçlü’nün, “Gençlik ve Gelecek” konusunu ele aldığı belirtildi.

Katılımcıların Abbas Güçlü’nün deneyimlerinden de faydalandıkları interaktif söyleşiye DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişleri Metin Harper ve Mevhibe Harper, DAÜ Eski Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, Rektörlük Koordinatörleri, fakülte dekanları, bölüm başkanları, öğretim üyeleri ve yönetsel personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Söyleşi açılışında konuşan Prof. Dr. Kılıç, çok değerli bir ismi DAÜ’de misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, gençlerin geleceğe dair sorularına yanıtlar bulmalarına yardımcı olabilecek bir isimle birlikte olmaktan gurur duyduklarını vurguladı.

Gençlere sadece teorik bilgi sağlamak değil, aynı zamanda onları kendi alanlarında uzman isimlerle bir araya getirerek, deneyimlerinden faydalanmalarını sağlamayı da amaçladıklarını vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, “13. Uluslararası Kariyer Günleri” kapsamında gerçekleştirilen söyleşilerin; gençlerin hayata, kariyere, topluma ve en önemlisi kendi geleceklerine dair merak ettiklerini sormalarına, derinlemesine düşünmelerine olanak tanıyacağını belirtti.

Abbas Güçlü de konuşmasında DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sunuculuğunu üstlendiği tartışma programı Genç Bakış hakkında katılımcılara bilgiler verdi ve programın gücünün gençlerden geldiğine dikkat çekti. Genç Bakış'ın herkesin saygı çerçevesinde özgürce düşüncelerini dile getirdiği bir program olduğunu aktaran Güçlü, hemen her kesimden kişinin programı takip ettiğini vurguladı.

Öğrencilerden gelen soruların da yanıtlandığı söyleşinin ardından Prof. Dr. Kılıç, Güçlü’ye katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

-Prof. Dr. Kılıç’a makam ziyareti

Söyleşi öncesinde Güçlü, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yükseköğretim sektörü konuşuldu , eğitim sistemi ve üniversiteler ele alındı.

Prof. Dr. Kılıç, Abbas Güçlü gibi alanında uzman bir gazeteciyi ağırlamaktan ve Güçlü'nün öğrenciler ile bir araya gelecek olmasından mutlu olduklarını ifade etti. DAÜ hakkında detaylı bilgiler veren Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün öğrencilerinin kişisel gelişimlerine her zaman destek verdiğini belirtti.

Ziyaret sonunda Prof. Dr. Kılıç tarafından Güçlü’ye Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdim edildi.