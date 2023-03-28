DAÜ’de Açık Mikrofon Şiir Dinletisi etkinliği düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Tiyatro Topluluğu ile Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği iş birliği ile 21 Mart Dünya Şiir Günü ve 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında “Açık Mikrofon Şiir Dinletisi” etkinliği düzenlendi. Etkinlik, Kıbrıslı şairlerin ve öğrencilerin katılımıyla organize edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre etkinlik, DAÜ Tiyatro Topluluğu Başkanı Beyza Çelik’in, topluluk tarafından Dünya Tiyatro Günü için hazırlanan bildiriyi okumasıyla başladı. Ardından Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği Başkanı Meryem Uygar derneğin bildirisini, DAÜ Tiyatro Topluluğu Üyesi Cansın Buldu ise Uluslararası Tiyatro Enstitüsü’nün Mısır’dan tiyatro ve sinema sanatçısı Samiha Ayoub tarafından kaleme alınan Tiyatro Günü Uluslararası Bildirisi’ni okudu.

Etkinliğin açılışında konuşan DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak sanata ve sanatçıya olan desteğini her zaman ön planda tuttuğunu belirtti. İşçioğlu, günün anlam ve önemi sebebiyle, şair Erdoğan Alkan’ın “Büyü” şiirini okudu.

Açılış konuşmalarının ardından Kıbrıslı şairler Arif Albayrak, Bedia Balses, Dervişe Güneyyeli Kutlu, Dolgun Dalgıçoğlu, Fatma Akilhoca ile Umut Ayman katılımcılara kendi şiirlerini ve beğendikleri şiirleri okudu.

Sonrasında DAÜ Tiyatro Topluluğu’nun dans gösterisi ile dernek ve topluluk üyeleri tarafından teatral şiir dinletileri gerçekleştirildi. Etkinliğin sonunda açık mikrofon bölümüne geçildi ve dileyen katılımcılara şiirlerini okuma fırsatı verildi.

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28/03/2023 16:07