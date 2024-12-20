DAÜ’de Afrika’nın Önemi ve Türkiye ile Afrika Arasındaki İlişkiler Masaya Yatırıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası İlişkiler Kulübü tarafından 19 Aralık 2024 Perşembe günü, saat 12:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda katılım sertifikalı bir konferans etkinliği gerçekleştirildi. “Afrika Kıtasının Dünya Politikasındaki Artan Önemi, Küresel Dengeler ve Türkiye-Afrika İlişkileri” konusunun ele alındığı konferansta, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanlığı Büyükelçisi Dr. Hasan Yavuz konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlik, üniversite öğrencileri ve akademik personel tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Söz konusu etkinliğe, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu ile DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Tunç Adanır, DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kudret Özersay ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Üniversitemiz, Afrika Bölgesinden Gelen Birçok Öğrenciye Sahiptir”

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, “Bildiğiniz üzere, Afrika'nın ekonomik, stratejik, siyasi, güvenlik faktörleri ve küresel konumu nedeniyle dünya politikasındaki önemi giderek artmaktadır. Afrika kıtası, zengin doğal kaynaklara ve önümüzdeki yıllarda ciddi şekilde yükselecek ekonomik bir potansiyele sahiptir. Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye-Afrika ilişkileri siyasi, ekonomik ve kültürel anlamda önemli bir ivme kazanmıştır. Üniversitemiz, Afrika bölgesinden gelen birçok öğrenciye sahiptir. Bu nedenle Afrika’nın üniversitemiz açısından büyük bir öneme sahip olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda, Büyükelçimizin vereceği bilgilerin oldukça önemli olduğunun altını çizerek, bu önemli konferansın düzenlenmesine vesile olan Uluslararası İlişkiler Kulübümüze katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

"Afrika, Gönlü Güzel İnsanların, Barışın ve Hoşgörünün Kıtasıdır"

Açılış konuşmasının ardından Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz, konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, etkinliğin verimli geçmesini temenni etti. Dr. Yavuz, Afrika’nın gönlü güzel insanların, barışın ve hoşgörünün kıtası olduğunu vurgulayarak, Afrika Kıtasının Dünya Politikasındaki Artan Önemi, Küresel Dengeler ve Türkiye-Afrika İlişkileri konulu sunumunu gerçekleştirdi. Sunumunda Afrika kıtasına ve Türkiye ile arasındaki ilişkilere değinen Dr. Yavuz, Afrika’nın turizm potansiyeli yüksek, genç nüfuslu, hızla kalkınan bölgeleri ve artan eğitimli insan faktörü ile dikkat çektiğine değindi. Ayrıca, sömürgeciliğe karşı uyanışın önemli ayaklarından birinin Afrika’nın İslam geçmişi olduğunu aktaran Dr. Yavuz, sözlerini "Ülkeler Google Map'ten öğrenilmez, giderek yaşayarak öğrenilir" ifadesiyle sonlandırarak, ülkelerin kültürlerini ve gerçeklerini ancak yerinde deneyimleyerek anlayabileceğimizi vurguladı.

Söz konusu konferans, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç'ın, Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz’a plaket takdimiyle sona erdi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç Makamında Ziyaret Edildi

Konferans öncesinde, Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Türkiye-Afrika ilişkilerinin yanı sıra DAÜ’nün uluslararası öğrenci profili üzerine karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Görüşmenin ardından, nezaket ziyareti kapsamında DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, Dr. Yavuz’a teşekkürlerini ileterek hediye takdiminde bulundu.