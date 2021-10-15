DAÜ’de akademik personel ile eğitim indirimi içeren protokol imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK), DAÜ Rektörlüğü ve DAÜ Akademik Personel Sendikası (DAÜ – SEN) dün toplu iş sözleşmesine ek olarak bir protokol imzaladı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, söz konusu protokole DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ve DAÜ-SEN Başkanı Ulaş Gökçe imza koydu.

Protokol, DAÜ’de okuyan Üniversite personelinin bakmakla yükümlü oldukları çocuklarına, eğitim gören kardeşlerine, anne – babasına, aile birliği içerisinde bulunan eşlerinin çocuklarına ve anne veya babası vefat etmiş olup bakımı DAÜ personeli olan büyükbaba veya büyükanne tarafından karşılanan torunlarına ortak programlar dahil tüm programlarda %50 öğrenim ücreti indirimi uygulamayı kapsıyor.

DAÜ- SEN Başkanı Gökçe imza töreni öncesi yaptığı konuşmada, Toplu İş Sözleşmesi’ne ilk kez bu kadar çağdaş ve yenilikçi maddeler eklendiğini aktardı.

Prof. Dr. Aykut Hocanın da DAÜ’nün son değerlendirmelere göre oldukça iyi noktalara geldiğini, uzlaşı içerisinde el birliği ile çalışmanın son derece önemli olduğunu belirtti.

Dr. Özcenk ise, DAÜ’de personelin mutlu olmasının, verimli olması açısından önemli olduğunu, toplu iş sözleşmelerinin de bu açıdan çok önemli olduğunu kaydetti.

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15/10/2021 19:06