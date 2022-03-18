DAÜ’de Bahar Çoşkulu Geçecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bahar aylarının çoşku içerisinde geçmesi adına tüm hazırlıklarını tamamladı. Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler ile öğrenciler baharı karşılamış olacaklar. Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenecek olan tüm etkinlikler halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

1 Nisan’da “EMU Sound Set Festivali” Düzenlenecek

DAÜ’de ilk kez düzenlenecek olan “EMU Sound Set Festivali” ile RAP müzik severler bir araya gelecek. 1 Nisan 2022, Cuma günü saat 18:00’de DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda gerçekleştirilecek olan festival kapsamında RAP müziğinin önde gelen isimlerinden Ayben, Tepki, Anıl Piyancı ve yabancı grup A – Star öğrencilere keyif dolu saatler yaşatacak.

“Rock’n EMU 10” Festivali Gerçekleşecek

“Rock’n EMU” etkinliğinin 10’uncusu, bu yıl 8 Nisan 2022 Cuma günü, saat 17:30’da, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Büyük bir coşku ve katılım ile gerçekleştirilmesi beklenen söz konusu etkinlikte, Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ünlü rock grupları ve rock sanatçılarından DAÜ Müzik Kulübü, Force Awakens, Grup Redd, Manga ve yabancı grup Decapitated sahne alacak.

Edip Akbayram Türkü Severler ile Buluşacak

Bu yıl 9’uncusu düzenlenecek olan “Türkülerle DAÜ” etkinliği 13 Mayıs 2022 Cuma günü saat 21:00’de DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Etkinlik, DAÜ Müzik Kulübü Türk Halk Müziği Grubu’nun seslendireceği parçalar ile başlayacak. Ardından ise Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından Edip Akbayram konseri ile gece devam edecek.

Gecede birbirinden güzel parçalarını seslendirecek olan Edip Akbayram, gönüllere taht kuran “Hasretinle Yandı Gönlüm”, “Aldırma Gönül”, “Kendim Ettim Kendim Buldum” gibi parçaları ile geceye katılanlara türkü dolu saatler yaşatacak.

Öte yandan 18-21 Mayıs 2022 tarihleri arasında DAÜ’de her yıl büyük bir heyecan ile beklenen Bahar Festivali düzenlenecek. Bu yıl 25’incisi düzenlenecek olan festival ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır.

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18/03/2022 12:35