DAÜ’de beyaz önlük giyme töreni yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) beyaz önlük giyme töreni yapıldı. Dr Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi ortak Tıp Bayramı etkinliği Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda bugün gerçekleştirildi

2022-2023 Akademik Yılı Açılışı ayrıca 40 öğrencinin beyaz önlük giydiği törende ilk konuşmayı Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi İrem Oben yaptı. Oben, doktor olmanın birisine şifa olmak, onların acılarını azaltmak olduğunu belirterek, mesleğin büyük fedakarlıklar gerektirdiğini ancak giyilen beyaz önlüğün tüm fedakarlıklara değdiğini ifade etti. DAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr Nahide Gökçora da yaptığı konuşmada,Tıp Fakültesinin Marmara Üniversitesi ile ortak yürüttüğü program kapsamında güncel gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, Tıp Fakültesi öğrencilerinin dinamik ve tecrübeli birer birey olarak yetişmelerinin önemine vurgu yaptı.

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03/10/2022 13:20