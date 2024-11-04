DAÜ’de Cadılar Bayramı Coşkusu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi tarafından organize edilen geleneksel “Cadılar Bayramı Partisi - Halloween Party” 1 Kasım 2024 Cuma günü, saat 18:00’de, DAÜ Atatürk Meydanı’nda yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi. PJ Bakery, Craddle Group of Companies ve Toast It sponsorluğunda düzenlenen etkinliğe DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren de katıldı.

Renkli ve Eğlenceli Anlar Yaşandı

Farklı kültürlerin bir araya gelerek eğlenmesinin amaçlandığı söz konusu etkinlikte, öğrenciler gece boyunca DJ tarafından sergilenen müzik performansıyla doyasıya dans ederek eğlendiler. Çeşitli aktivitelerin düzenlendiği gecede, katılımcılar için yüz boyama standı, fotoğraf istasyonları ve Korku Evi hazırlandı. Katılımın yoğun olduğu söz konusu etkinlikte, öğrenciler giydikleri kostümler ve yapmış oldukları yaratıcı makyajlar ile büyük ilgi topladılar. Cadılar Bayramı Partisi kapsamında düzenlenen kostüm yarışmasında, en yaratıcı kostümleri üreten öğrencilere etkinlik sponsorları tarafından çeşitli ödüller verildi.