DAÜ’de “Çağdaş Mağusa Gravürleri” Kitap Tanıtımı ve İmza Günü Gerçekleştirilecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yayınevi ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü iş birliğinde okuma kültürünü arttırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla “DAÜ ile Kitap Buluşmaları 2023” adı altında etkinlikler düzenleniyor. “Bilgi Yolunda Kitap” sloganıyla, yıl boyu sürecek olan etkinliklerin ilki 5 Ocak 2023 Perşembe günü, saat 17.30’da, DAÜ Aktivite Merkezi Salonu’nda “Çağdaş Mağusa Gravürleri” Kitap Tanıtımı ve İmza Günü olarak gerçekleştirilecek.

DAÜ Yayınevi eseri olan ve baskısı 2022 yılında yapılan “Çağdaş Mağusa Gravürleri” üzerine gerçekleştirilecek olan söz konusu etkinlikte editörlüğünü Ayhatun Ateşin’in yaptığı, yazarlığını ise Doç. Dr. Ege Uluca Tümer, Dr. Okan Dağlı, Emin Çizenel ve Umut Germeç’in üstlendiği kitabın tanıtımı ve imza günü yapılacak.

“Çağdaş Mağusa Gravürleri” kitabı, DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Güzel Sanatlar Kulübü tarafından 2000’li yıllardan bugüne kadar gerçekleştirilen etkinliklerden derlenen 30 sanatçının toplam 100 gravür eserinden oluşuyor. Gerçekleştirilecek olan tanıtım gününde söz konusu kitap satışa da sunulacak.

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04/01/2023 14:44