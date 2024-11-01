DAÜ’de “Cinsiyet ve Savaş, Savaşın Cinsiyete Dayalı Etkileri” Konulu Seminer Düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kıbrıs Politikalar Merkezi (KPM) ve DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü iş birliğiyle “Cinsiyet ve Savaş, Savaşın Cinsiyete Dayalı Etkileri” konulu seminer gerçekleştirildi. Seminerin açılış konuşmasını DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve DAÜ KPM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen gerçekleştirerek katılımlarından dolayı herkese hoş geldiniz dedi.

Prof. Dr. Dilek Cindoğlu’nun konuşmacı olarak yer aldığı seminere kadınların savaş sonrasında karşılaştıkları zorluklar anlatılarak başlandı. Prof. Dr. Cindoğlu kadınların savaşlar nedeniyle erkeklere oranla daha fazla sıkıntı ve travma yaşadığını belirtti. Türkiye'deki Suriyeli göçmen kadınlar ile yerel Türk kadınlarına odaklanan Prof. Dr. Cindoğlu, bu kadınlar arasındaki rekabete dayalı ilişkilerin altını çizdi. Suriyeli kadınların iş gücünde kendilerine uygun bir yer bulamadıkları için, geçim sağlama amacıyla yerli Türk erkeklerle evlenmek zorunda kaldıklarını ifade eden Prof. Dr. Cindoğlu, bu durumun hem Türk hem de Suriyeli kadınlar için zorluklar yarattığını açıkladı. Prof. Dr. Cindoğlu, kadınların savaşlarda ve sonrasındaki koşullarda daha fazla korunması gerektiğini vurguladı.

Seminer, katılımcıların yoğun ilgisiyle devam etti. Gelen sorular üzerine Prof. Dr. Cindoğlu, DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve DAÜ KPM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen’in moderatörlüğünde kadın haklarıyla ilgili soruları yanıtladı ve geleceğe dair iyileştirme önerileri sundu.