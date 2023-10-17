DAÜ’de “Cumhuriyet 100 Yaşında” Konulu Panel Gerçekleştirilecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ile DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü iş birliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin (TC) 100. yıl kutlamaları kapsamında “Cumhuriyet 100 Yaşında” konulu panel gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 26. Genelkurmay Başkanı (E) Orgeneral İlker Başbuğ ile Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın katılacağı söz konusu panel 23 Ekim 2023 Pazartesi günü, saat 14:30’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenecek.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayacak olan panelde ilk olarak ATAUM Öğretim Görevlisi Süheyla Göktürk “Cumhuriyetin 100. Yılında Atatürk’ün İzinde” konulu görsel bir sunum gerçekleştirecek. Ardından, DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk moderatörlüğünde (E) Orgeneral İlker Başbuğ ve Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın katılacağı “Cumhuriyet 100 Yaşında” konulu panel ile etkinlik devam edecek. Bölge halkının da katılabileceği söz konusu panel, BRT3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

100. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü Gerçekleştirilecek

Öte yandan kutlama etkinlikleri kapsamında 29 Ekim 2023 Pazar günü, saat 19:23’te 100. Yıl Yürüyüşü gerçekleştirilecek. DAÜ Atatürk Meydanı’ndan başlayacak olan yürüyüş Gazimağusa Sulu Çember’de son bulacak.