DAÜ’de DAÜ-KOOP MAR Hizmete Girdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Çalışanları Kooperatifi (DAÜ-KOOP) bünyesinde faaliyet gösterecek olan ve DAÜ yurtlar bölgesinde yer alan DAÜ – KOOP MAR isimli market, 1 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 16.00’da düzenlenen tören ile hizmete açıldı. Katılımın yoğun olduğu açılış törenine DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Şensoy, Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana, DAÜ KOOP Yönetim Kurulu Başkanı ve DAÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürü Hasan Kavaz, DAÜ KOOP Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri ve DAÜ KOOP çalışanları ile üyeleri katıldı.

Gerçekleştirilen törende konuşan DAÜ – KOOP Genel Sekreteri Hüseyin Tabur, DAÜ – KOOP’un vizyonu gereği hizmet çeşitlendirme bağlamında her zaman yeni arayışlar içinde olduklarını bildirerek üyelerin desteği ile yeni açılan marketin hayırlı olmasını temenni etti. Tabur konuşmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

DAÜ – KOOP Yönetim Kurulu Başkanı ve DAÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürü Hasan Kavaz konuşmasında DAÜ – KOOP’un turizm, sigorta ve döviz işlemlerinden sonra büyüme vizyonu çerçevesinde market projesini de hayata geçirdiğini belirterek, amaçlarının her üyeye ve öğrenciye uygun fiyatlı, kaliteli alış veriş imkanı sağlamak ve örnek bir kooperatif olmayı sürdürmek olduğunu belirtti. Kaliteyi ve gelişimi her alanda önde tutarak çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Kavaz, üyelerden kooperatife olan desteklerini sürdürmelerini istedi.

Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana gerçekleştirdiği konuşmasında Kıbrıs Türk Toplumu’nda varoluşçuluğun büyük yeri olan kooperatifçiliğin üretim, pazarlama ve tüketim ayağını hayata geçirmede DAÜ – KOOP’un üstlendiği rolden dolayı teşekkürlerini iletti. Dana, DAÜ markasının kooperatifçilik ile de birleşerek Gazimağusa’ya hizmet noktasında güzel işler gerçekleştireceğine inandığını vurguladı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın, genel felsefe olarak kooperatifçiliğin bir güç birleştirme ve dayanışma olduğunu belirterek, kooperatifçilikte ortak yatırım ve hayırlı işler yapmanın bugün güzel bir örneğini yaşadığımızı vurguladı. DAÜ – KOOP’u hizmetlerinden dolayı tebrik eden Prof. Dr. Hocanın, kooperatiflerin genel olarak birçok sorunun çözümünde önemli rol oynayacağına inandığını belirtti. Prof. Dr. Hocanın konuşmasının sonunda tüm DAÜ – KOOP ailesine, çalışanlarına ve DAÜ öğrencilerine marketin hayırlı olmasını temenni etti.

DAÜ VYK Başkanı Dr. Özcenk, DAÜ – KOOP’un yaptığı işleri her zaman yakından takip ettiklerini ifade ederek, kooperatifçiliğin dayanışma ve yardımlaşma demek olduğunu, bunun da en güzel örneğinin DAÜ’lüler tarafından verildiğini bildirdi. Dr. Özcenk, DAÜ – KOOP MAR’ın herkese hayırlı olmasını temenni etti.

Açılış konuşmalarının ardından DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana ve DAÜ - KOOP Yönetim Kurulu Başkanı ile DAÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürü Hasan Kavaz tarafından gerçekleştirilen kurdele kesimi ile market hizmete açılıp, ilk alışveriş törene katılanlar tarafından yapıldı. Açılış töreni düzenlenen kokteylin ardından sona erdi.

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04/11/2021 11:58