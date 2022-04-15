DAÜ’de “Dijital Dünyada Verilerin Yolculuğu” Konulu Liseler Arası Seminer ve Yarışma Gerçekleştirilecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) ile Mağusa Kadın Merkezi (MAKAMER) iş birliğinde Bilişim ve Teknolojide Kız Çocukları (BİTEK) Projesi kapsamında “Dijital Dünyada Verilerin Yolculuğu” konulu liseler arası seminer ve yarışma gerçekleştirilecek. 21 Nisan 2022, Perşembe günü Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenecek olan etkinlik, saat 09:30’da seminerler ile başlayacak. 14:00’te gerçekleştirilecek olan yarışmanın ardından ise saat 16:30’da Ödül Töreni düzenlenecek.

Basın Toplantısı Düzenlenecek

Bilişim ve teknoloji alanlarında kız çocuklarının bilgilendirilip bu konularda teşvik edilmesinin amaçlandığı seminer ve yarışma hakkında detaylı bilgilerin paylaşılacağı basın toplantısı düzenlenecek. 18 Nisan 2022 Pazartesi günü, saat 11:00’de, Lefkoşa Concorde Tower Hotel’de gerçekleştirilecek olan basın toplantısında DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ BTYO Müdürü Doç. Dr. Nazife Dimililer ve MAKAMER Başkanı Sıdıka Özdoğan açıklamalarda bulunacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) tüm liselerde 10., 11. ve 12. sınıfta eğitim gören kız öğrencilerin katılacağı söz konusu etkinlik iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek. İlk oturum seminer ve atölye çalışması, ikinci oturum ise öğrencilerin verilecek olan konuya göre hazırladıkları projelerin sunulup değerlendirilmesi ardından ise ödül töreninin gerçekleştirilmesi şeklinde olacak.

Dağlı Sigorta, KKTC Telsim ve Cyprus Central Hospital (Mağusa Tıp Merkezi) sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan söz konusu etkinlik, kız öğrencilerin bilişim ve teknoloji alanlarına olan ilgilerini artırmayı, onların bu alanlardaki bilgilerini geliştirmeyi ve meslek seçimi aşamasında bilişim ve teknoloji sektöründe geleceklerini arama yönünde teşvik etmeyi hedefliyor.

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15/04/2022 12:06