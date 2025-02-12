DAÜ’de ‘dijital pazarlama’ yüksek lisans programı için öğrenci kabulüne başlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, ‘Dijital Pazarlama’ konulu tezsiz yeni yüksek lisans programı için öğrenci kabulüne başladı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, İletişim Fakültesi desteğiyle yürütülecek ve eğitim dili İngilizce olan program, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onaylandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruda bulanabileceği program, on ders ve bir projeden oluşuyor.

Çalışan profesyonellerin iş ve akademik yaşamlarını dengeli bir şekilde sürdürebilmeleri amacıyla tezsiz olarak planlanan programda, öğrenciler dijital pazarlama alanında derinlemesine bilgi edinirken, gelişen teknoloji trendlerine ve dijitalleşen dünyaya uyum sağlayacak beceriler kazanacak.

Dijital pazarlama alanında kariyer yapmak isteyen ya da mevcut bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen profesyoneller için ideal olan program, teknoloji trendlerine ve dijital dünyayla ilgili bilgi ve becerileri artırmayı hedefliyor.

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim yaptığı açıklamada “İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü bünyesinde yürütülecek Dijital Pazarlama yüksek lisans programı KKTC’de bir ilk olacaktır. DAÜ yenilikçi ve çağdaş eğitime uygun olarak dijitalleşen dünyaya bireyler yetiştirmek için Dijital Pazarlama yüksek lisans programını açmıştır.” dedi.

-Başvurular çevrim içi olacak

Yüksek lisans programına başvuracak adayların alanla ilgili konularda lisans diplomasına sahip olması gerektiği belirtilerek, programla ilgili detaylı bilgiye (0392) 630 13 43 numaralı telefondan veya [email protected] mail adresinden, başvurular ile ilgili bilgiye ise DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nün resmi sayfası olan https://grad.emu.edu.tr/tr adresinden ulaşılabileceği belirtildi.