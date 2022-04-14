DAÜ’de ‘Doğu Akdeniz Turizm Kariyer Fuarı 2022’ düzenlendi

DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda açılışı yapılan “Doğu Akdeniz Turizm Kariyer Fuarı 2022” etkinliğinde,turizme gönül veren öğrenci, çalışan, akademisyen, halk ve turizm işletmecileri biraraya geldi.

Etkinlikte çok sayıda otel, restoran, kafe, seyahat acentesi, tur operatörü ve havayolu şirketlerinin temsilcileri, stand açarak davetlilere tanıtım ve ikramlarda bulundu.

Etkinlikle amaçlanan, gençlerin, kariyer planı, staj imkanı, gastronomi etkinliklerinden tecrübe edinme yönünde kendilerini geliştirmeleri.

Etkinliğin açılışında konuşan DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof.Dr Ali Öztüren Pandemiden olumsuz etkilenen turizmi canlandırmayı amaçladıklarını bu yönde oldukça umutlu olduklarını belirtti.

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği Başkanı Dener Öymen de, ülkeye turist akışını sağlamak çin de ülkenin tanıtımı adına daha çok yatırımlar yapılması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ise konuşmasında, turizm sektörünün en büyük sermayesinin insan kaynağı olduğunu vurgulayarak, bu anlamda düzenlenen etkinliğin büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Başbakan Yardımcılığı’na bağlı Turizm Tanıtma ve Pazarlama Müdürü Mine Emiroğlu da, turizmin toparlanmasını beklediklerini, bu anlamda güçlü turizm hamleleri yapmayı amaçladıklarını ve turizm sektöründeki tüm kanallarla yönelik yeni alternatif çalışmalar içinde olduklarını kaydetti.

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr Deniz İşçioğlu da, Turizm bakanlığı ile işbirliğinde hareket etmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk de, zorlu geçen pandemi sürecinden olumsuz etkilenen turizm ve yüksek öğretimin artık toparlanması arzusunda olduklarını kaydetti.

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14/04/2022 13:45