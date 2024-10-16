DAÜ’de “Doğu Akdeniz'in Ekonomi Politiği ve KKTC” Konulu Kongre Gerçekleştirilecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iş birliğinde "Doğu Akdeniz'in Ekonomi Politiği ve KKTC" konulu kongre gerçekleştirilecek. Kongrenin açılışı, 17 Ekim 2024 Perşembe günü, saat 10:00’da Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleşecek.

Tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmaları ile başlayacak. Kongrenin açılış panelinde DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim moderatörlüğünde Araştırmacı Yazar İsmail Bozkurt, KKTC Cumhurbaşkanı Eski Özel Temsilcisi Mustafa Ergün Olgun, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Çetin ve DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kudret Özersay “Doğu Akdeniz’de Ekonomik, Politik Gelişmeler ve KKTC” konulu sunum gerçekleştirecek.

Kongre, açılış panelinin ardından düzenlenecek olan oturumlar ile iki gün boyunca devam edecek. 12 oturumda toplam 55 bildirinin sunulacağı kongrede Doğu Akdeniz bölgesindeki ekonomik ve politik gelişmeler ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) bu dinamikler içindeki rolü değerlendirilecek. Bölgenin ekonomik, politik gelişmelerine ışık tutacak söz konusu kongrenin yeni bakış açıları oluşturması hedefleniyor. Kongre, 18 Ekim 2024 tarihinde de devam edecek olan oturumların ardından sona erecek.