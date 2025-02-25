DAÜ’de “Doğu Akdeniz’in stratejik önemi” sempozyumu

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde perşembe günü “Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi” konulu sempozyum düzenleniyor.

Açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve T.C. Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova'nın katılacağı sempozyumda Cumhurbaşkanı Eski Özel Temsilcisi Mustafa Ergün Olgun da sunum yapacak.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Uluslararası Akademik, Sosyal ve Ekonomik İlişkiler Federasyonu (USKEF) ve Uluslararası Sosyal, Kültürel ve Akademik İlişkiler Derneği (USKAİD) iş birliğinde DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapılacak sempozyum saat 10.00'da başlayacak.

DAÜ'den yapılan açıklamaya göre, açılışta, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, USKAİD Genel Başkanı Av. Selman Yaray, USKEF Genel Başkanı Umut Elbir, Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve DAÜ Rektör Vekili, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe konuşacak.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenecek oturumlarda “Değişen Dünyada Yeni Bilim Paradigması ve Dönüşen Devlet Kavramı”, “Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Birleşik Türk Devletler Topluluğu Açısından Stratejik Analizi ve Geleceği”, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Stratejik Konumu ve Önemi”, “7 Ekim Sonrası Değişen Akdeniz Jeopolitiği” ve “Yeni Dönemde ABD’nin Doğu Akdeniz’e Dair Olası Yaklaşımları” konulu sunumlar yapılacak.

T.C. Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova'nın moderatörlüğündeki ilk oturumda üstlenirken, ilk oturumda Journal Of Global Strategic Management Baş Editörü ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Zehir, Prof. Dr. Soyalp Tamçelik, DAÜ İşletme ve Ekonomi. Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat Yorucu konuşacak.

Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler’in moderatörlüğünü yapacağı ikinci oturumda ise Milli İstihbarat Akademisi’nden Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kudret Özersay ve Cumhurbaşkanı Eski Özel Temsilcisi Mustafa Ergün Olgun sunum yapacak.