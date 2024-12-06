DAÜ’de Dr. Hıfzı Topuz anısına panel düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi’nde Dr. Hıfzı Topuz anısına özel panel düzenlendi.

DAÜ açıklamasına göre, panelin moderatörlüğünü İLAD Genel Sekreteri Füsun Özbilgen üstlendi. Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı, Gazeteci Ali Baturay, Yenidüzen Köşe Yazarı Cenk Mutluyakalı, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Ayça Demet Atay ve Yrd. Doç. Dr. İbrahim Özejder’in konuşma yaptığı panelde “Uluslararası İletişim Düzeni ve Kıbrıs Türk Medyası” tartışıldı.

Panelde konuşan Metin Ersoy, iletişim alanının önemli isimlerinden olan Dr. Hıfzı Topuz için böylesi anlamlı bir panele ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Ersoy, panele katkı koyan gazeteci ve akademisyenlere teşekkür etti.

Ali Baturay ise konuşmasında, dünya haberlerine ilgi göstermeyen Kıbrıs Türk basının son yıllarda Türkiye medya sistemine benzemeye başladığını kaydetti.

Uluslararası alandaki büyük ajanslara halihazırda ekonomik gerekçelerden ötürü üye olmanın zorluklarından bahseden Cenk Mutluyakalı ise, Kıbrıs sorununun da siyasi ve coğrafi anlamda bu zorluğa etken olduğunu belirtti.

Mutluyakalı, bu kapsamda uluslararası alandaki haber akışı ile ilgili veya yurt dışında haber üretirken, diğer gazetecilerin faydalandıkları olanaklara ulaşmakta zorluk yaşadıklarını da ifade etti.

Kıbrıs Türk medyasının kendi içerisinde özel haber ajanslarının eksikliğini çektiğine de değinen Mutluyakalı, bu durumun da yapısal sorunlar içerisinde yer aldığını belirtti.

Fehmi Gürdallı ise yaptığı konuşmasında uluslararası iletişim düzeninde Kıbrıs Türk medyasının yaşadığı güçlüklere ve bu güçlüklere rağmen etik ve toplumsal duyarlılıkla gazetecilik faaliyetlerinin sürdürülmesinin önemine değindi.

Gürdallı uluslararası ajanslara üyeliklerin önemli olduğunun altını çizerek, bu kapsamdaki ekonomik zorlukları dile getirdi.

Fehmi Gürdallı ayrıca, yeni mezun gençlerin teknolojinin içine doğmuş olmalarına rağmen haberlere olan ilgisizliklerine de değindi.

Ayça Demet Atay yaptığı konuşmada, Hıfzı Topuz’un uluslararası gazetecilik örgütleri arasında mesleksel iş birliği, basın ahlakı, gazetecilik eğitimi ve gazetecilerin korunması projelerindeki çalışmalarından bahsetti.

Atay ayrıca, Topuz’un iletişim alanında temel kaynak niteliğindeki akademik çalışmalarına değinerek, yapmış oldukları “Hıfzı Topuz ile İletişim Üzerine” belgeselleri ile Dr. Topuz’un çalışmalarını kayda geçirmiş olmanın önemine değindi.

Panelde konuşan İbrahim Özejder ise, Topuz’un Afrika ülkelerinde, Hindistan’da ve Filipinler’de gazetecilik eğitim seminerleri düzenleyerek uluslararası alanda yaptığı çalışmalardan bahsetti. Özejder, öğrencisi olduğu Hıfzı Topuz’un Afrika’da yerel basının güçlendirilmesine yönelik projeler yönettiğini belirterek, gazetecilik etiğine yaptığı katkılara değindi.