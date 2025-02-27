DAÜ’de düzenlenen “Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi” sempozyumu başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) iş birliğinde Uluslararası Akademik, Sosyal ve Ekonomik İlişkiler Federasyonu (USKEF) ile Uluslararası Sosyal, Kültürel ve Akademik İlişkiler Derneği (USKAİD) tarafından, “Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi” konulu sempozyum yapılıyor.

DAÜ’de Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenen sempozyum, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Sempozyumun açılışında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; USKAİD Genel Başkanı Av. Selman Yaray; USKEF Genel Başkanı, Öğretim Görevlisi Umut Elbir; Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ile DAÜ Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe konuşacak.

Moderatörlüğünü Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Derneği (TÜMBİAD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Can Çobanoğlu’nun gerçekleştireceği sempozyumun proje komisyon başkanlığını Türkiye Cumhuriyeti Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova yürütüyor.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenecek oturumlarda “Değişen Dünyada Yeni Bilim Paradigması ve Dönüşen Devlet Kavramı”, “Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Birleşik Türk Devletler Topluluğu Açısından Stratejik Analizi ve Geleceği”, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Stratejik Konumu ve Önemi”, “7 Ekim Sonrası Değişen Akdeniz Jeopolitiği”, “Yeni Dönemde ABD’nin Doğu Akdeniz’e Dair Olası Yaklaşımları” konularında sunumlar yapılacak.

Sempozyum kapsamında düzenlenecek olan ilk oturum Türkiye Cumhuriyeti Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova moderatörlüğünde düzenlenecek. İlk oturumda Journal Of Global Strategic Management Baş Editörü ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Zehir, Prof. Dr. Soyalp Tamçelik, DAÜ İşletme ve Ekonomi. Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat Yorucu sunumlar gerçekleştirecek.

İkinci oturum ise Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler moderatörlüğünde düzenlenecek. Oturumda, Milli İstihbarat Akademisi’nden Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kudret Özersay ve Cumhurbaşkanı Eski Özel Temsilcisi Mustafa Ergün Olgun sunumlar yapacak.