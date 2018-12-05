DAÜ'de eğitime ara verildi

Ülkede yaşanan hava koşulları nedeni ile DAÜ'de yarın bir günlük tatil verildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi ülkede yaşanan kötü hava koşulları nedeni ile 06.11.2018 eğitime ara verme kararı aldı.

DAÜ Rektörlüğünden yapılan açıklama şöyle;

Meteoroloji dairesinden gelen uyarı doğrultusunda Başbakanlığımızın ilan etmiş olduğu ilk ve orta dereceli öğretim kurumlarında eğitimin tatil edilmesi kararı doğrultusunda, üniversitemiz öğrencilerinin ve çalışanlarının güvenliği açısından 6 Aralık 2018 tarihinde eğitime bir günlüğüne ara verilmiştir.

Prof. Dr. Necdet OSAM

Rektör