DAÜ'de 'Esaretten Özgürlüğe' isimli tiyatro oyunu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sanat Günleri kapsamında Kıbrıslı Türk Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Köroğlu ve Şenay Saçbüker’in rol aldığı “Esaretten Özgürlüğe” isimli tiyatro oyunu 26 Ekim 2022 Çarşamba akşamı, saat 19:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelendi. Söz konusu oyunda Yılım Ceceloğlu piyanosuyla Hüseyin Köroğlu ve Şenay Şaçbüker’e eşlik etti.

Katılımın yoğun olduğu tiyatro oyununa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CTP Milletvekilleri Teberrüken Uluçay ve Şifa Çolakoğlu, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) üyesi Anıl Kaya, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, akademisyenler, öğrenciler ve tiyatro severler katıldı.

Tiyatro AŞHK’ın yazdığı ve Hüseyin Köroğlu’nun yönetmenliğini yaptığı oyun Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla son bulan tarihi dönemin hangi koşullarda yaşandığını ve bu toprakların bizlere nasıl emanet edildiğini sahneye taşıdı. Oyun, bir halkın Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde nasıl esaretten kurtulup destanlar yazarak özgürlüğe ulaştığını seyircilere gösterdi. Şarkılarla, türkülerle, marşlarla, cepheden mektuplarla, Nazım Hikmet’in Kuvayi Milliye Destanı’ndan şiirlerle ve Nutuk’tan anlarla muhteşem bir yolculuk sahnede hayat buldu.

“Mustafa Kemal Atatürk’ün İzinden Gitmeye Devam Edilecektir”

Oyun sonunda konuşan tiyatro sanatçısı Hüseyin Köroğlu, Kıbrıs Türkü’nün Kurtuluş Savaşı’ndaki anılarından bahsetti. Köroğlu, söz konusu dönemde Türk İstiklal Kumpanyası isimli tiyatro grubunun temsiller vereceğini ilan ettikten sonra Kıbrıs’ın her bölgesinden yardımlar gelmeye başladığını ifade etti. Köroğlu, bir Kıbrıslı Türk olarak Kıbrıs Türkü’nün Kurtuluş Savaşı’na temsiller ve tiyatro oyunları ile destek olmalarının son derece etkileyici olduğunu belirterek, Kıbrıs Türkü’nün var olduğu günden itibaren Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gittiğini ve gitmeye devam edeceğinin altını çizdi.

“Cumhuriyet Fazilettir, Bağımsızlıktır, Egemenliktir”

Prof. Dr. İşçioğlu, Tiyatro AŞHK’a ve değerli sanatçılara teşekkürlerini ileterek plaket ve çiçek takdiminde bulundu. Ardından konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Hüseyin Köroğlu ve Tiyatro AŞHK ekibine sergiledikleri performanstan dolayı teşekkürlerini ileterek “Cumhuriyetimiz fazilettir, bizim için bağımsızlığımız ve egemenliğimizdir. Kıbrıs Türkü bundan yüz yıl kadar önce hep Anadolu’ya bakmış Mustafa Kemal’e bakmış ve ondan ilham alarak bu topraklarda özgürlüğü ve hürriyeti kazanabilmiştir.” ifadelerini kullandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı da şimdiden kutladığını belirten Tatar, Tiyatro AŞHK ekibine hediye takdiminde bulundu. Oyun, tüm salonun hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı’nı seslendirmeleri ile sona erdi.

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27/10/2022 11:37