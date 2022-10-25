DAÜ’de 'Esaretten Özgürlüğe' tiyatro oyunu sahnelenecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sanat Günleri kapsamında, Kıbrıslı Türk Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Köroğlu ve Şenay Saçbüker’in rol aldığı “Esaretten Özgürlüğe” isimli tiyatro oyunu yarın akşam seyirciyle buluşacak.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, oyun, saat 19.30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelenecek.

Tiyatro AŞHK tarafından yazılan ve Hüseyin Köroğlu tarafından yönetilen oyun, 1918’de Anadolu’nun işgaliyle başlayan ve 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla son bulan tarihi dönemin hangi koşullarda yaşandığını sahneye taşıyor ve bir halkın Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde nasıl esaretten kurtulup destanlar yazarak özgürlüğe ulaştığını anlatıyor.

Oyuna Yılım Ceceloğlu da piyanosuyla eşlik edecek.

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25/10/2022 15:57