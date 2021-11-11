DAÜ’de “Fethin 450. Yılında Kıbrıs” Sempozyumu Düzenlenecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde, “Fethin 450. Yılında Kıbrıs: Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu uluslararası sempozyum düzenlenecek.

DAÜ’den verilen bilgiye göre sempozyum, Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurum Başkanlığı ve DAÜ Atatürk Araştırma Uygulama Merkezi iş birliğiyle, DAÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Sempozyum 16 Kasım Salı günü saat 10.00’da Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda açılış töreniyle başlayacak ve iki gün sürecek.

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11/11/2021 13:30