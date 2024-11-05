DAÜ’de Gazimağusa Devlet Okulları Yararına Piyano Resitali Gerçekleştirilecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği ve Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde Gazimağusa Devlet Okulları yararına “Fikri Toros - Demet Alkan Piyano Resitali” gerçekleştirilecek. 7 Kasım 2024 Perşembe günü, saat 20.00’de, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenecek olan söz konusu etkinlik “Mağusa’ya Bir Nefes” sloganı ile gerçekleştirilecek.

Resital kapsamında Fikri Toros ve Demet Alkan tarafından Domenico Scarlatti, Frédéric Chopin, Johannes Brahms, Alberto Ginastera, Fazıl Say, Aram Katchaturian, Johann Sebastian Bach, Marcello Abbado, Wolfgang Amadeus Mozart ve Ludovico Einaudi’ye ait eserlere yer verilecek.

Resitale katılmak isteyenler biletlerini Gazimağusa Belediyesi, Sakarya MAGEM, Maraş MAGEM ve Gazimağusa Bandabuliya’dan veya konser günü salon önündeki satış noktalarından temin edebilirler.