DAÜ'de “Hatırlamanın Gücü ve Modları” konulu seminer düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kıbrıs Politikalar Merkezi (KPM) ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün iş birliğinde “Hatırlamanın Gücü ve Modları” konulu seminer düzenlendi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, seminerin açılış konuşmasını DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve DAÜ KPM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen yaparak, seminerin konuşmacısı Dr. İbrahim Beyazoğlu’nu tanıttı.

Beyazoğlu ise konuşmasına iletişimsel hafıza ile kültürel hafıza arasındaki farkı anlatarak başladı. Kültürel hafızanın uzun vadeli ve kurumsallaşmışken, iletişimsel hafızanın kısa vadeli ve yaşayan nesiller arasındaki kişisel etkileşimlere bağlı olduğunu açıklayan Beyazoğlu, özlem üzerine kurulu ve geçmişi eleştirel bir gözle inceleyen yansıtıcı nostalji ile geçmişi yeniden inşa edip yeniden yaşamayı amaçlayan onarıcı nostaljiden de bahsetti.

Beyazoğlu, Kıbrıs konusunu örnek vererek, Kıbrıslı Rumların “nostomania” yani yurt hasreti çektiklerini, Kıbrıslı Türklerin ise “nostophobia” yani eve dönme korkusu yaşadıklarını anlattı. Beyazoğlu konuşmasına epistemik şiddet, ötekileştirme ve oryantalizm hakkında daha fazla bilgi vererek devam etti. Beyazoğlu, bu kavramların farklı toplumlar arasındaki ayrımları daha da şiddetlendirdiğine değindi.

Beyazoğlu katılımcıların sorularını da yanıtladı.