DAÜ’de Hizmet Onur Töreni Düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü tarafından, DAÜ İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü katkılarıyla organize edilen Hizmet Onur Töreni, 6 Ekim 2022 Perşembe günü, saat 16:00’da, Rektörlük Binası’nda gerçekleştirildi. Törende; akademik, yönetsel ve işçi kadrolarında hizmetlerinin 25. yılını dolduran, emekliliğe hak kazanan veya kendi isteğiyle üniversiteden ayrılmaya karar veren personele onur plaketi takdiminde bulunuldu. Törene; DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeleri Ersun Kutup, Hasan Esen ve Kadir Yel, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Şensoy, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ile DAÜ’de 25 yılını dolduran, emekli olan veya kendi isteğiyle üniversiteden ayrılmaya karar veren personel ve aileleri katıldı.

“Gönülden Teşekkür Ediyorum”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın konuşmasında, DAÜ’nün yeni akademik yıla 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan tüm zamanların en yüksek yerleşme oranıyla başladığını, Türkiye Cumhuriyeti’nden DAÜ’ye 2,500’e yakın öğrencinin kayıt yaptığını belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) liselerden mezun olan 3,000 civarında lise öğrencisinden 1,200’e yakın öğrencinin de DAÜ’ye kaydını tamamladığını açıklayan Prof. Dr. Hocanın, bu rakamların; 21 tane üniversitenin bulunduğu KKTC’de, DAÜ’nün yasayla kurulmuş tek devlet üniversitesi olarak ne kadar tercih edildiğini ve kaliteli eğitim sunduğunu gösterdiğini kaydetti. Prof. Dr. Hocanın, 5,000’e yakın yabancı öğrencinin ise Kasım ayına kadar kayıtlarını tamamlayacaklarını öngördüğünü aktardı. Yap işlet devret modeli ile 21 yıl önce yapılan ve DAÜ’ye iadesi gerçekleşecek olan Akdeniz Öğrenci Yurdu’nu devraldıklarını ve 1,000 kişilik yurt kapasitesini DAÜ’nün malı olarak devreye koyduklarını ifade eden Prof. Dr. Hocanın, böylece DAÜ’ye gelen öğrencilere uygun ve kaliteli barınma koşullarının da üniversite tarafından sunulduğunu belirtti. Prof. Dr. Hocanın, 25 yılını dolduran, emekli olan veya kendi istekleriyle ayrılan DAÜ personeline teşekkür ederek, “DAÜ’ye, bu güzel aileye ve bu eğitim kurumuna hizmet eden herkese gönülden çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun” diye konuştu.

“Gelecek Başarılı Yılların Temellerini Attınız”

Törende konuşan DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk de konuşmasına; DAÜ’de icra ettikleri görevlerden gururla emekli olan, görevlerinde 25 yılını dolduran ve kendi istekleriyle görevinden ayrılan tüm DAÜ personeline vermiş oldukları değerli hizmetlerden dolayı teşekkür ederek başladı. Bir kuruma uzun yıllar hizmet verebilmenin, onun ömür boyu bir parçası olmak anlamına geldiğini belirten Dr. Özcenk, DAÜ Ailesi’nin kurumuna gönülden bağlılık ve kurumsal aidiyet konularında örnek teşkil ettiğini ifade etti. 1979 yılından günümüze kadar geçen 43 yıllık süreçte DAÜ’nün büyük başarılara imza attığını ve bunun elbette ki DAÜ çalışanlarının çok değerli katkıları sayesinde mümkün olduğunu kaydeden Dr. Özcenk, “İnsan ömrünün büyük bir kısmı çalışma hayatında geçerken, çalıştığımız kurumu sevmek, onun bir parçası olduğumuzu hissetmek ve ayrılırken ‘İyi ki bu kurumun parçası olmuşum’ diyerek ayrılabilmek büyük bir şanstır. Umuyorum ki bugün hepiniz bu duygular içerisinde burada bulunuyorsunuz ve umuyorum ki ayrılırken de bu duygular içerisinde ayrılacaksınız” diye konuştu. DAÜ’nün KKTC’nin incisi, aynı zamanda Gazimağusa kentinin de bel kemiği olduğuna vurgu yapan Dr. Özcenk, “Bu kurumun sürdürülebilir bir yapı içerisinde başarılı olması, ülkemiz ve kentimiz açısından hayati bir önem taşımaktadır. Sizlerin de görevleriniz süresince yanınızda mesleklerini icra eden genç arkadaşlarımıza iyi birer örnek olduğunuzu ve üniversitemizin halihazırda zaten güçlü olan çalışan altyapısının sayenizde daha da güçlendiğini görmek, beni mutlu etmektedir. Sizler bu kurumda 25 yılınızı ve çalışma hayatlarınızı tamamlarken, gelecek başarılı yılların da temellerini attınız” şeklinde konuştu. Dr. Özcenk, 25 yılını doldurmuş ve çalışmaya devam edecek olan personelin başarılarının devamını dilerken, konuşmasını emekli olan ve DAÜ’den ayrılan personele de yeni hayatlarında mutluluklar dileyerek sonlandırdı.

Açılış konuşmalarının ardından, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeleri ve Rektör Yardımcıları tarafından DAÜ personeline onur plaketleri takdim edildi. Duygulu anların yaşandığı takdim töreninde katılımcılar bol bol anı fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

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07/10/2022 14:01