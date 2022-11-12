DAÜ’de III. 15 Kasım Cumhuriyet Koşusu Düzenlenecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen “III. 15 Kasım Cumhuriyet Koşusu” 14 Kasım 2022, Pazartesi günü, saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Söz konusu koşu DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı önünden başlayacak ve DAÜ Stadyumu’nda sona erecek.

Cumhuriyet Koşusu 16 – 29 yaş kadın / erkek, 30 – 40 yaş kadın / erkek ve 40 yaş üstü kadın / erkek olmak üzere toplamda 6 kategoride gerçekleştirilecek. Koşu sonunda kategorilere göre dereceye giren katılımcılara birincilik, ikincilik ve üçüncülük madalyaları verilecek. Koşuya katılacak olanların etkinlik günü saat 13:30’da Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı önünde olmaları gerekmektedir. III. 15 Kasım Cumhuriyet Koşusu’na katılım ve detaylı bilgi için DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü’ne 630 23 02 numaralı telefondan ulaşılabilir.

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12/11/2022 12:25