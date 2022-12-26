DAÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği paneli düzenlendi

2009 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu aramızdan ayrılan, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi’ne büyük katkılar sağlamış Ceza Hukuku Profesörü Esin Konanç anısına düzenlenen “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu panel, öğrencilerin yoğun ilgi ve katılımları ile DAÜ Hukuk Fakültesi LA1 Salonu’nda gerçekleştirildi. Panel, Prof. Dr. Esin Konanç’ın özgeçmişinin okunması ile başladı. Sonrasında Prof. Dr. Esin Konanç ve DAÜ Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarının fotoğraflarından oluşan bir anı video gösterimi yapıldı. Ardından DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurcan Gündüz, panelde gerçekleştirmiş olduğu konuşmasında Prof. Dr. Esin Konanç’ı yad etti.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemine Dikkat Çekildi

Panelin Oturum Başkanlığını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Aziz Gürpınar gerçekleştirdi. DAÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mürüde Çelikağ, “İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi ve Önemi” konulu bir sunum yaptı. Sonrasında Çalışma Dairesi İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu Fatma Cellatoğlu tarafından iş sağlığı ve güvenliğinin ne olduğu, yasal mevzuatın işverenden beklentileri, bir işverenin tutması gereken kayıtlar, iş kazası ve hukuki süreçlerle ilgili bilgi verildi. Ardından Aziz Gürpınar’ın “Dünden Bugüne KKTC’de İSG Mevzuatı” ve DAÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Korhan’ın “KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği Hususlarının Türkiye ve AB ile Kıyaslanması” konulu sunumları gerçekleşti. Son olarak, DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ece Çelik “İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü” konulu bir sunum yaptı.

Panelin tamamlanmasının ardından konuşmacılara DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Arzu Alibaba tarafından teşekkür plaketi takdiminde bulunuldu

Bu habere tepkiniz:



26/12/2022 15:19